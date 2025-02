Salvatore Bellavia.

L’Area Funzionale Urbana (AFU) di Agrigento, un progetto che avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità di sviluppo per il territorio, sembra essere ferma al palo. Il Consigliere dell’AFU e Segretario Comunale del Partito Democratico di Favara, Salvatore Bellavia, ha denunciato pubblicamente con un comunicato l’assenza di iniziative concrete da parte del Presidente dell’Area, nonché Sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.

Parole dure che sollevano interrogativi sull’effettiva operatività dell’AFU e sulla gestione dei fondi europei della programmazione FESR 2021-2027, destinati a rafforzare la mobilità, il turismo e il patrimonio artistico e ambientale del territorio. Se i ritardi dovessero protrarsi, secondo il consigliere Bellaviia ci sarebbe il rischio di perdere milioni di euro fondamentali per lo sviluppo delle città coinvolte.

Cos’è l’area funzionale urbana di Agrigento?

L’Area Funzionale Urbana di Agrigento nasce da una convenzione sottoscritta nel 2022 tra i comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta e Sant’Angelo Muxaro. L’obiettivo è gestire in forma associata una serie di strategie di sviluppo locale attraverso i fondi europei.

Il Comune di Agrigento, in qualità di autorità urbana, è il punto di riferimento per il coordinamento delle attività e delle risorse economiche. I finanziamenti, derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sono destinati a migliorare la qualità della vita e le infrastrutture dei comuni aderenti, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’innovazione.

Il ruolo dell’AFU nello sviluppo del territorio

L’AFU è stata pensata come un motore di crescita per il territorio agrigentino, con interventi in diversi ambiti:

Mobilità: miglioramento dei collegamenti urbani ed extraurbani per favorire la connessione tra i comuni dell’area.

Turismo: valorizzazione delle risorse artistiche, storiche e naturali per incrementare l’attrattività della zona.

Innovazione: investimenti in progetti tecnologici per modernizzare la gestione delle infrastrutture pubbliche.

Sostenibilità ambientale: iniziative per la tutela del paesaggio e la promozione di soluzioni ecologiche.

Tuttavia, a più di due anni dalla firma della convenzione, le iniziative concrete latitano.

Le accuse di immobilismo: le parole del consigliere di Favara

Il Consigliere dell’AFU di Favara Bellavia ha espresso pubblicamente il proprio rammarico per la situazione di stallo che caratterizza l’area funzionale urbana.

“È con grande rammarico che mi trovo oggi ad evidenziare l’immobilismo e la totale assenza di iniziative da parte del Presidente dell’Area Funzionale Urbana di Agrigento, nonché Sindaco di Agrigento, Miccichè. Dopo la convocazione dei consiglieri per meri atti procedurali, poco o nulla è stato fatto.”

Secondo il consigliere Salvatore Bellavia , il Sindaco di Agrigento, che ricopre anche il ruolo di Presidente dell’AFU, non sta fornendo la guida necessaria per sbloccare i fondi e avviare i progetti previsti. Un’accusa pesante che evidenzia il rischio di un fallimento gestionale.

Fondi europei a rischio: un’occasione mancata?

I fondi destinati all’AFU rientrano nel quadro della programmazione FESR 2021-2027 e ammontano a circa 100 milioni di euro. L’obiettivo è spenderli entro il 31 dicembre 2029, ma ad oggi non vi sono progetti concreti in fase avanzata.

Questa situazione potrebbe avere conseguenze gravi: senza una pianificazione attenta e una gestione efficiente, il territorio rischia di perdere un’importante occasione di crescita economica e sociale.

La sottoscrizione dell’Unione dei Comuni: un passo decisivo?

L’11 dicembre 2023 è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni, che dovrebbe rappresentare un passo avanti nella gestione condivisa dei fondi europei. L’Unione ha il compito di coordinare i progetti e garantire che le risorse vengano utilizzate in modo efficace.

Tuttavia, la mancanza di iniziative concrete lascia aperti molti dubbi. Se l’AFU non diventerà operativa al più presto, la creazione dell’Unione rischia di restare un atto simbolico privo di reali conseguenze per il territorio.



La gestione inefficace dell’AFU potrebbe dipendere da diversi fattori:

Mancanza di coordinamento tra i comuni: le amministrazioni locali potrebbero avere difficoltà a lavorare in sinergia.

Burocrazia complessa: l’iter per l’accesso ai fondi europei è lungo e articolato, e la lentezza amministrativa potrebbe frenare l’avvio dei progetti.

Scarsa volontà politica: l’assenza di un reale impegno da parte dei vertici istituzionali rischia di paralizzare l’intero processo.

Se non si supereranno questi ostacoli, la perdita dei fondi sarà inevitabile.



Per sbloccare la situazione, è necessario un cambio di rotta immediato. Le richieste del Consigliere di Favara includono:

Attivazione immediata degli uffici preposti per sbloccare i finanziamenti.

Convocazione di un tavolo tecnico con tutti i sindaci coinvolti per definire le priorità progettuali.

Trasparenza nella gestione dei fondi, affinché i cittadini possano monitorare l’avanzamento dei lavori.

L’AFU non può permettersi di restare solo un’idea sulla carta. Servono azioni concrete.

L’Area Funzionale Urbana di Agrigento rappresenta un’opportunità unica per il rilancio del territorio, ma senza una guida chiara e una strategia concreta, il rischio è quello di perdere finanziamenti vitali.

Le parole del Consigliere di Favara suonano come un campanello d’allarme.

La sfida è chiara: trasformare un progetto ambizioso in una realtà tangibile. Il tempo stringe e ogni giorno perso potrebbe rappresentare un’occasione mancata, secondo Bellavia

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp