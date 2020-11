Il sindaco di Montallegro annuncia: “Sono guarita dal Covid, ringrazio tutti”

Il sindaco di Montallegro, Caterina Scalia, ha annunciato di essere guarita dal virus. Sottoposta a tampone è risultata negativa. Lei stessa lo ha comunicato alla cittadinanza.

“Cari concittadini – si legge – sono lieta di condividere con voi, che il risultato del secondo tampone è NEGATIVO! Grazie a Dio e alle vostre preghiere tutto è andato per il meglio! Vi voglio ringraziare personalmente per i vostri messaggi e le vostre chiamate, siete stati la migliore compagnia in questi giorni pieni di ansia, e preoccupazione. Per maggior cautela starò a casa ancora qualche giorno, domani sentirò il dipartimento di prevenzione del nostro distretto, per poter tornare in sicurezza alla mia quotidianità”.