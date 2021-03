Il simulacro della Madonna della Medaglia miracolosa ad Agrigento

In occasione del 190esimo anniversario dell’apparizione della Madonna della Medaglia miracolosa, è stato deciso di portare in processione il sacro simulacro. Papa Francesco ha recentemente benedetto la statua che raffigura Maria apparsa a santa Caterina e le ha messo al collo la corona del Rosario. Oggi la statua è stata ad Agrigento dove è stata portata in processione du un furgone per evitare assembramenti. Successivamente è stata in Questura e in Prefettura, prima di attraversare via Atenea per fermarsi davanti al Comune dove il sindaco Franco Miccichè e il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Civiltà hanno donato un mazzo di fiori pregando anche loro per una benedizione.