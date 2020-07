La Società Asd Akragas 2018 comunica di aver affidato l’incarico di responsabile del settore giovanile a Dino De Rosa, ex calciatore biancoazzurro negli anni 90. Dino De Rosa, recentemente, ha allenato la formazione Under 15 Nazionale dell’Akragas, quando lo stesso club militava in Lega Pro. Ed ancora, il tecnico originario di Cava de’ Tirreni ha allenato i biancoazzurri nella stagione 2010/2011 in Eccellenza.