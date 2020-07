Coronavirus in Sicilia, l’epidemia circola ancora: altri due nuovi casi

Altri due nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (oggi lunedì 20 luglio), proprio come nella giornata di domenica. Si va ad una media di due casi al giorno di Covid19.

Virus che continua a circolare ancora nell’Isola secondo il bollettino diffuso giornalmente dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, come detto, sono stati due i nuovi contagi scoperti dal sistema sanitario regionale a fronte di 973 tamponi.

I due nuovi casi fanno salite il totale dei contagiati in Sicilia dall’inizio dell’epidemia a 3.144, mentre gli attuali positivi sono 157, di cui 145 in isolamento domiciliare, 10 ricoverati in ospedale con sintomi e due ricoverati in terapia intensiva.