Un viaggio nel mondo dei grani antichi siciliani e dell’arte del panificio con Tony Rocchetta e Rosario Pendolino.

Dalla terra alla tavola: Marilena Patti, per la rubrica “Il segreto del successo” ha incontrato Tony Rocchetta, contadino e custode dei grani antichi siciliani e il panettiere Rosario Pendolino, titolare di Terra Dunci. Rocchetta ha raccontato del suo lavoro di ricerca che lo ha portato a riscoprire una particolare qualità di grano licatese, la “Chiattuliddra” e grazie alla quale adesso produce farina, ma anche pasta e pane di grande qualità. Pendolino, che oltre ad Aragona ha deciso di investire anche ad Agrigento con un’altra panetteria, ha spiegato l’importanza della materia prima d’eccellenza e dell’abilità e professionalità necessari per svolgere uno dei lavori più antichi e faticosi che esistano, quella del panettiere. Un viaggio, quello all’interno di Terra Dunci che ci porterà a scoprire i segreti che si nascondono dietro al successo di imprenditori locali che hanno fatto della loro passione, il loro lavoro e soprattutto di come la scelta di materie prime di qualità sia fondamentale per la produzione di cibi che siano non solo buoni ma anche salutari. Si parlerà anche della pasta a forma di Sicilia prodotta da Tony Rocchetta, del Cornetto a forma di cubo di Rosario Pendolino ed ancora della pizza alla pala e le varietà di pane con diverse tipologie di farine, dal grano duro, al grano saraceno e del grano 00 di cui Rosario Pendolino ha parlato spiegandone le caratteristiche.

Intervista video

