Un individuo a bordo di un’auto avrebbe esploso diversi colpi di pistola all’indirizzo di una o due persone nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento, precisamente nel parcheggio di una concessionaria, a pochi metri dalla Chiesa di Santa Rosa. Secondo una prima ricostruzione un uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio dove è giunto cadavere. Sul posto per le indagini i poliziotti della squadra Mobile e delle Volanti della Questura e i carabinieri della Radiomobile. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma potrebbe trattarsi di un agguato. Ci sarebbe in corso un’autentica “caccia” all’uomo. (In Aggiornamento).