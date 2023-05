Il saluto del prefetto Maria Rita Cocciufa: “E’ stata una sfida”. Diverse le emergenze affrontate nei suoi tre anni ad Agrigento

“E’ stata una sfida”. Ha esordito così Maria Rita Cocciufa pronta a lasciare la prefettura di Agrigento. Al palazzo di governo, questa mattina, 17 maggio, ha voluto incontrare la stampa per salutare il territorio e fare una sorta di bilancio dei suoi tre anni alla guida della Prefettura di Agrigento. Nel suo intervento ha toccato diversi aspetti di cui si è occupata in prima persona: il periodo delle pandemia, la mala movida, l’immigrazione, la gestione del servizio idrico ed in particolare il pas­sag­gio del­la ge­stio­ne alla nuo­va con­sor­ti­le Ai­ca. Si è scagliata più volte contro quelle che ha definito “le connivenze passive” della comunità locale con i clan mafiosi. Da siciliana doc e avendo operato a lungo in Sicilia, conosce bene le dinamiche della criminalità organizzata, ma anche quelle dell’immigrazione, avendo gestito negli ultimi anni il fronte caldo di Lampedusa. Maria Rita Cocciufa, è stata trasferita a Reggio Emilia. Al suo posto arriverà Filippo Romano. La decisione dei trasferimenti, assieme ad alcune nomine di prefetti, è del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

IL VIDEO