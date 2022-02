Il Rotary dona sette tablet al Leonardo

Sette tablet per dad sono stati donati dal Rotary Club di Agrigento al Liceo Scientifico “Leonardo” di Agrigento. La consegna qusta mattina, 16 febbraio. L’Agenzia Governativa Americana USAID, che opera nel settore umanitario, ha scelto il Rotary International per una sovvenzione umanitaria nell’ambito della lotta alla pandemia contro il Covd 19 ed ha approvato per il nostro Distretto 2110 un finanziamento per il progetto nell’ambito della didattica a distanza “Tablet per DAD” per venire incontro alle esigenze delle scuole e favorire le famiglie meno abbienti. Al Rotary Club di Agrigento sono stati attribuiti sette tablet consegnati al Liceo Scientifico “Leonardo” che si impegnerà poi a distribuirli alle famiglie più bisognose. Si tratta di un’ulteriore azione posta in essere dal Rotary Club di Agrigento in linea con i progetti del Distretto 2110 volti a promuovere ed a favorire gli ideali di servizio.