I prodotti Diodoros si “sposano” con le strutture ricettive del territorio

“Prima colazione e aperitivo Diodoros: un momento per il territorio”, è il primo format in Sicilia a considerare la prima colazione ed il “rito” dell’aperitivo, come elemento competitivo per il successo di una destinazione turistica. Il nuovo progetto è stato presentato questa mattina, nella sala Lizzi del Museo archeologico Griffo , ad Agrigento. Presenti il direttore del Parco archeologico Valle dei Templi Roberto Sciarratta, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, l’assessore comunale alla Cultura Costantino Ciulla, l’ideatore dell’iniziativa Fabio Gulotta. Quest’estate chi arriverà in Sicilia potrà scoprire il marchio DIODOROS, l’unico che ha messo a sistema prodotti nati nel parco della Valle dei Templi. Da Pasqua, un nuovo progetto di valorizzazione e promozione turistica, la prima colazione e l’aperitivo che diventano elementi competitivi per il successo di una destinazione: coinvolti alberghi, b&b, agriturismi e bar che sposano un preciso disciplinare di eccellenza. Miele, mandorle, pistacchi, frutta, succhi, olio, capperi, marmellate e confetture: tutto di provenienza dal Parco Valle dei Templi. Il progetto, “Colazione e Aperitivo Diodoros”, rappresenta un’assoluta novità nel settore della ricezione turistica ed è un ulteriore salto di qualità in chiave di accoglienza, che la città di Agrigento ed il Parco Valle dei Templi riservano ai visitatori.