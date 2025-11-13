Il ristorante Vela entra nella Guida Touring 2026: un nuovo vento di riconoscimenti soffia su Sciacca

C’è un filo sottile che unisce le vele dipinte nella sala del ristorante al vento che oggi spinge Vela verso un nuovo, importante traguardo. Il ristorante Vela – True Mediterranean Taste di Sciacca è stato ufficialmente inserito nella Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Touring Club Italiano, a cura di Luigi Cremona, una delle pubblicazioni più autorevoli e selettive nel panorama gastronomico nazionale.

Un riconoscimento che non arriva per caso, ma che premia un progetto giovane, audace e profondamente innamorato della Sicilia.

Alla guida della cucina c’è Francesco Crimi, 33 anni, originario di Salemi, con un percorso che spazia dalle cucine stellate italiane alle esperienze internazionali. In sala e in cantina brillano la cura, l’eleganza e il carattere di Valerio Fini, sommelier abruzzese, affiancato dalle gemelle venete Giada e Alice Bressan, rispettivamente pastry chef e maître. Insieme rappresentano quella contaminazione culturale che sta riscrivendo lo stile della ristorazione saccense.

La Guida Touring descrive Vela come “un ristorante di fine dining sul mare di Sciacca, nato dall’incontro di quattro giovani con esperienze internazionali”. Una cucina che punta su ricerca, sostenibilità e identità mediterranea, dove ogni menù ruota attorno a cinque ingredienti stagionali utilizzati in ogni parte, secondo un approccio di cucina circolareche riduce gli sprechi e valorizza la materia prima.

Piatti che raccontano viaggi, sensazioni e ricordi: dai brodi intensi ai ragù di mare, dai dessert che profumano di Sicilia alle lavorazioni che esaltano vegetali, pesci e carni con una cura millimetrica.

Il riconoscimento arriva in un momento di crescita continua. Il ristorante, affacciato sul porto grazie alla sua splendida pergola vista mare, è parte di una struttura che comprende anche un boutique hotel gestito dallo stesso team, pensato per offrire un’esperienza completa, dal risveglio al tramonto.

A rendere ancora più prezioso il loro lavoro è la presenza quotidiana degli studenti dell’Alberghiero di Sciacca, che proprio al Vela trovano un laboratorio vivo in cui imparare mestiere, disciplina e passione.

L’ingresso nella Guida Touring 2026 non è soltanto un attestato di qualità: è la conferma che il vento sta cambiando, e che anche in una città dalla forte tradizione come Sciacca c’è spazio per una cucina nuova, consapevole e coraggiosa.

Le quattro vele continuano a soffiare nella direzione giusta. E il mare davanti a loro, oggi, sembra ancora più largo.

