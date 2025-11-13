La società Agrigento Futsal comunica che il calciatore Rodrigo Pierri Landim, conosciuto come “Digao”, ha deciso di interrompere il proprio rapporto sportivo con il club e di fare rientro in Brasile.

La scelta, assunta in modo autonomo, personale e spontaneo, è maturata per motivi strettamente legati alla sfera privata del giocatore, anche a seguito del recente infortunio subìto nelle scorse settimane.

La società ha preso atto della decisione del calciatore, pervenuta in maniera repentina, senza che vi fossero per il club margini o possibilità di intervenire diversamente.

È doveroso precisare che tale determinazione non è in alcun modo riconducibile a scelte o volontà societarie, ma esclusivamente a valutazioni del giocatore, comunicate senza alcun preavviso operativo o temporale.

L’Agrigento Futsal, pur nel pieno rispetto della situazione personale dell’atleta, desidera ringraziare Digao per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo trascorso in maglia biancazzurra, augurandogli di ritrovare al più presto serenità e piena forma fisica.

La società prosegue il proprio percorso con professionalità, impegno e senso di responsabilità, confermando la massima attenzione alla tutela della squadra, dei tesserati e dei valori sportivi che rappresenta.

Le parole del Vicepresidente e Direttore Sportivo, Salvatore Palumbo:

“Siamo già al lavoro sul mercato per individuare un sostituto di grande valore. Gli obiettivi della società restano invariati: continuiamo a guardare avanti con determinazione e fiducia.”

