Il regista Pasquale Scimeca alla Posta Vecchia per la proiezione del suo film “Placido Rizzotto”.

Venerdì 3 Dicembre, alle 20.30, il regista Pasquale Scimeca sarà ad Agrigento, al Teatro della Posta Vecchia, per la proiezione del suo film Placido Rizzotto. L’iniziativa rientra nella rassegna “Il Cinema in teatro” ideata e diretta da Aristotele Cuffaro. L’ introduzione critica è a cura di di Beniamino Biondi. “L’ intento è quello, dice Cuffaro, di rendere protagonisti gli spettatori incontrando il regista che risponderà alle domande sui contenuti dei film. Pasquale Scimeca è un cineasta autorevole ed è per noi un onore averlo ad Agrigento. Dopo l’ assalto violento che ha subito la CGIl di Roma abbiamo pensato di proiettare Il Film “Placido Rizzotto” sindacalista ucciso dalla mafia coinvolgendo la Cgil provinciale e per questo ringrazio Afonso Buscemi che ha accolto favorevolmente il nostro invito e che ha concesso il patrocinio. Invito tutti gli agrigentini ad essere presenti venerdì 3 Dicembre alle ore 20.30 al Teatro della Posta Vecchia per non farsi perdere quest’ importante occasione.”