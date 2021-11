Giornata di festeggiamenti lo scorso fine settimana nella ricevitoria Tabacchi Seminerio in via Salvatore La Rosa 22 ad Aragona, piccolo comune in provincia di Agrigento. Un fortunato giocatore ha vinto un premio di 50mila euro con l’iniziativa legata al gioco del SuperEnalotto SuperStars, nella settimana del Black Friday. L’identità dell’uomo non è stata svelata, ma si tratta di un giovane lavoratore aragonese, che ha partecipato al concorso speciale n° 142 di sabato 27 novembre.