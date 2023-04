Il quartiere di Borgalino in festa per il SS. Crocifisso

Come ogni anno in questo periodo, Borgalino, quartiere antico e cuore vivo di Canicattì, si anima per i festeggiamenti del SS. Crocifisso, “Lu tri di maiu” una delle ricorrenze religiose più belle e significative della nostra terra, che affonda le sue radici nella tradizione contadina, e a questa si riallaccia soprattutto per quegli eventi, come la sagra della ricotta e la sagra dell’uovo, che alla spiritualità e alla devozione religiosa, associano i festosi momenti del sentire popolare. Dal 24 aprile al 14 maggio, intorno alla chiesa di Santo Spirito, dove il simulacro è conservato e venerato, si svilupperà un ampio programma di eventi frutto di una grande collaborazione che vede la comunità, tutta, partecipe di uno sforzo collettivo per essere pronti ad accogliere fedeli e semplici visitatori da tutta la provincia. Lu tri di maiu dunque, rinnova i suoi riti, sacri e profani, rimanendo fedele a quella identità che si tramanda di generazione in generazione, ravvivando il senso di appartenenza al quartiere di Borgalino e all’intera città di Canicattì e facendosi megafono di una preghiera collettiva per la pace tra i popoli.