Agrigento, il Comitato di Quartiere “Cannatello” continua a monitorare e segnalare criticità al Comune

Prosegue con impegno e determinazione l’attività del Comitato di Quartiere “Cannatello”, che quotidianamente raccoglie le segnalazioni dei cittadini della zona e le inoltra agli organi competenti. Il coordinatore del Comitato, Renzo Marino, ha recentemente inviato una richiesta al nuovo comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Lattuca, con l’intento di portare alla sua attenzione una serie di problematiche urgenti che riguardano la viabilità, l’illuminazione pubblica, la pulizia e la tutela ambientale, e la situazione fognaria.

In una nota diffusa dal Comitato e firmata da Antonio Prestia, si specifica che l’incontro con il comandante Lattuca avverrà per esporre direttamente alcune criticità che gravano sulla qualità della vita dei residenti di Cannatello. Queste problematiche, già sottoposte al sindaco Francesco Miccichè durante un incontro il 9 aprile scorso, continuano a creare disagi, con un quadro che appare sconfortante per il territorio.

Tra le questioni sollevate dal Comitato, Renzo Marino ha evidenziato in particolare la rotonda all’incrocio tra via Cavaleri Magazzeni e viale Magellano, una situazione che compromette la pubblica incolumità e necessita di interventi urgenti. Il Comitato di Quartiere continua dunque a esercitare un ruolo di sensibilizzazione e monitoraggio, cercando soluzioni concrete per migliorare le condizioni di vivibilità del quartiere

