Claudio Baglioni: il grande ritorno con “Solo Tris” al Teatro Pirandello di Agrigento

Claudio Baglioni non sembra proprio uno che stia per ritirarsi. Anzi, il cantautore romano è più attivo che mai, con progetti musicali e live che continuano a emozionare i suoi fan. Dopo anni di attesa, il 9 giugno uscirà una nuova versione di “La Vita è adesso”, l’album del 1985 che ha segnato la storia della musica italiana, con arrangiamenti rivisitati e nuovi suoni. A distanza di 40 anni dalla sua pubblicazione, il disco ha ancora il record di album più venduto in Italia, con ben 4,5 milioni di copie. Per celebrarlo, Baglioni pubblicherà anche un cofanetto in edizione limitata, che includerà un libro illustrato da Emiliano Ponzi e un reportage fotografico.

Ma non è solo il ritorno discografico a tenere alta l’attenzione: il cantautore sta preparando anche un ambizioso tour, “Grand Tour”, che lo vedrà impegnato in un lungo viaggio in giro per l’Italia. Dopo ben 15 anni, Baglioni tornerà a Lampedusa per l’anteprima del tour il 27 settembre, in occasione di un evento gratuito. Una scelta simbolica, che segna il ritorno di Baglioni in un luogo che ha un legame profondo con la sua carriera, visto che è stato ideatore del festival O’ Scià, che ha animato l’isola dal 2003 al 2012.

Il tour “Solo Tris” rappresenta una tappa importante anche per il pubblico agrigentino, con tre serate a Teatro Pirandello dal 30 ottobre al 1 novembre 2025. Un evento speciale che vedrà Baglioni esibirsi con tre pianoforti e tre chitarre, promettendo un’esperienza unica, intima e ricca di emozioni.

Le prevendite per i concerti sono già iniziate, con un grande successo di pubblico, tanto che i biglietti per alcune date sono già sold out. Nonostante le celebrazioni per il suo successo passato, Baglioni continua a guardare al futuro, senza mai fermarsi, con la consapevolezza di aver fatto una scelta consapevole riguardo al suo percorso artistico.

“Sono felice di partire da Lampedusa”, afferma Baglioni. “Non è un luogo qualsiasi, ma un’isola che ha avuto una grande storia, anche al di fuori della musica”. Un segno di come il cantautore, pur guardando al passato, sia pronto a scrivere nuovi capitoli della sua carriera con energia e passione, ancora una volta al fianco del suo pubblico.

