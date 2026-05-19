Il coordinamento delle inchieste sulla mafia di Agrigento e provincia è stato assegnato al procuratore aggiunto Carlo Marzella. Lo ha fatto il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia che stamani ha assegnato le deleghe ai nuovi procuratori aggiunti.

Francesca Mazzocco seguirà le indagini sui reati contro la pubblica amministrazione, settore che finora, in assenza di un aggiunto, era stato coordinato dal pm Gianluca De Leo, mentre Francesco Del Bene seguirà quelle sui clan della provincia di Trapani. Caterina Malagoli si occuperà invece della criminalità diffusa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp