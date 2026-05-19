L’emergenza idrica torna al centro dell’attenzione istituzionale in provincia di Agrigento. Nel pomeriggio di oggi, in Prefettura, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto Salvatore Caccamo per affrontare le criticità legate all’approvvigionamento idrico attraverso il servizio sostitutivo con autobotte.

Al tavolo hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine, i sindaci di Agrigento, Sciacca, Licata e Canicattì, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, i rappresentanti dell’ATI Idrico e di AICA.

Obiettivo dell’incontro: individuare soluzioni immediate per ridurre i disagi che negli ultimi giorni stanno colpendo numerosi utenti, soprattutto nelle aree non servite regolarmente dalla rete acquedottistica.

Al termine della riunione è stato disposto che i Comuni interessati sottoscrivano specifici accordi di collaborazione con AICA, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241 del 1990. L’intesa consentirà di mettere a disposizione del gestore del servizio idrico integrato le autobotti già assegnate ai Comuni, così da rafforzare il trasporto e la distribuzione di acqua potabile alle utenze più in difficoltà.

Il provvedimento riguarda sia le utenze non servite da acquedotto, sia quelle allacciate o in fase di contrattualizzazione che stanno riscontrando problemi di approvvigionamento.

Nel corso del vertice è stata inoltre ribadita da tutte le istituzioni presenti la volontà di tutelare gli utenti regolari. Per questo motivo saranno attivati appositi sportelli nei Comuni coinvolti con personale AICA e con il supporto dei patronati che hanno già dato disponibilità. L’obiettivo è facilitare le procedure di regolarizzazione delle utenze e garantire un accesso più rapido ai servizi.

L’iniziativa, condivisa da tutte le istituzioni presenti al tavolo, punta a garantire continuità a un servizio essenziale e a tutelare la salute pubblica in una fase particolarmente delicata per il territorio agrigentino.

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