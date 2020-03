Il Pro Favara riesce a infliggere la prima sconfitta ai biancazzurri .

Pro Favara: Chimenti, Piraneo , Villamayor, Medaglia, Fallea; Faye, Rose, King; Contino, Azzara, Ham. All. Giovanni Falsone

Akragas : Paterniti, Biancola, Cipolla, Ferrante, Mannina; Licata, La Rocca, Biondo ; Gambino, Treppiedi, Taormina . All. Salvatore Vullo.

Prima sconfitta in campionato per l’Akragas di mister Vullo, che vede sfumare l’imbattibilità per mano dei “cugini” del Pro Favara di fronte a un nutrito pubblico (poco meno di 1.400 spettatori ) . A segnare il gol che condanna i Giganti alla prima sconfitta stagionale è stato il difensore centrale (nonché uno dei numerosi ex della gara ), Fallea.

Sconfitta che pone i Giganti all’inseguimento del Canicattì – che ha battuto il Monreale per 5 a 0 – e sarà necessario fare tutto il possibile per poter raggiungere la zona playoff e poter tentare il salto di categoria.

Risultati :

Alcamo – Don Carlo Misilmeri : 2-3

Canicattì – Monreale Calcio : 5-0

Cephaledium Calcio- Mazara Calcio : 0-6

Dattilo Noir- Oratorio San Ciro e Giorgio: 0-0

Pro Favara – Akragas :1-0

Sancataldese Calcio- Castellammare Calcio 94 : 4-0

Sporting Vallone- Geraci : 0-1

C.U.S. Palermo – Parmonval : 2 – 0

Classifica che dopo ventiquattro giornate recita :

Dattilo Noir : 58

Canicattì : 52

Akragas 2018 : 49

Sancataldese Calcio : 44

Geraci : 44

Mazara Calcio : 36

Parmonval : 36

Sporting Vallone : 35

Castellammare Calcio 94 : 33

Don Carlo Misilmeri : 33

C.U.S. Palermo : 29

Pro Favara : 28

Oratorio San Ciro e Giorgio : 24

Cephaledium Calcio(-1) : 15

Monreale Calcio : 10

Alba Alcamo 1928: 5