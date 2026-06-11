Per la seconda volta, a distanza di cinque anni, ho assistito alla proclamazione del sindaco della mia città. Un atto formale che, dal punto di vista giornalistico, rappresenta sempre il primo passo di un nuovo percorso amministrativo e politico per Agrigento.

Ho conosciuto Michele Sodano quando era candidato alla Camera dei Deputati e successivamente nel suo ruolo di parlamentare. Ho seguito con attenzione la sua attività istituzionale, imparando a conoscerne le qualità umane e il profilo politico. Un bagaglio di esperienza che sono certo saprà mettere al servizio di questo nuovo mandato.

Per lui, Agrigento può rappresentare un trampolino di lancio, o se vogliamo di rilancio, della propria esperienza politica. Ha molte carte da giocare: è giovane, preparato, intraprendente e ha già maturato un percorso istituzionale importante. In una fase storica in cui etica, credibilità e spirito di servizio dovrebbero tornare al centro dell’azione politica, ha davanti una sfida impegnativa ma anche una grande opportunità.

Per riuscirci avrà bisogno di tutti. Ognuno, nel proprio ambito, può e deve dare un contributo affinché questa città riesca finalmente a risalire la china. Sono in tanti a sperarlo e a crederci. Le aspettative sono alte, così come le difficoltà che attendono la nuova amministrazione. Dall’emergenza idrica alla qualità dei servizi, passando per lo sviluppo economico e turistico, le questioni aperte non mancano.

Mi ha fatto piacere notare, osservando il video realizzato dal sempre attento e presente amico Nino Ravà, che questa mattina siamo arrivati praticamente in contemporanea alla Sezione numero uno. Una piccola coincidenza che mi ha strappato un sorriso in una giornata destinata a rimanere negli archivi della politica cittadina.

Per Michele Sodano comincia una nuova avventura. Noi giornalisti abbiamo il compito di raccontarla con attenzione, equilibrio e spirito critico quando necessario, ma sempre con onestà intellettuale e rispetto dei fatti. Perché il nostro mestiere è essere dove gli altri non possono essere, osservare ciò che accade e raccontarlo in modo che tutti possano comprenderlo e sentirsi parte della vita della propria comunità.

Domenico Vecchio

Direttore AgrigentoOggi

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