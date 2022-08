Il presidente Musumeci in visita alla cittadella della salute di Agrigento

Un ospite d’eccezione questa mattina alla cittadella della salute di Agrigento. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha infatti fatto visita oggi alla sede legale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per un incontro informale con il management aziendale. Il governatore è

stato ricevuto dal commissario straordinario, Mario Zappia, e dal direttore sanitario, Gaetano Mancuso.

“Ringrazio il presidente Musumeci –

ha commentato il commissario Zappia

– per questa visita che conferma la vicinanza e le attenzioni del Governo regionale alle azioni della sanità agrigentina. Per quanto si sia trattato di un colloquio informale, l’occasione è servita per un confronto estremamente costruttivo sulle strategie già in essere per migliorare costantemente la

qualità dell’offerta sanitaria in provincia”.