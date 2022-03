Il presidente Musumeci cena nella pizzeria migliore della Sicilia

Il presidente Nello Musumeci – dopo una Convention di “Diventerà Bellissima” che si è tenuta all’Hotel Dioscuridi Agrigento – ha deciso di cenare alla Pizzeria Sitàri”, premiata nel 2021 come migliore pizzeria della Sicilia.

«Aveva letto che alla nostra pizzeria era stato conferito iltitolo di migliore pizzeria della Sicilia – riferiscono i Fratelli Sorce, che hanno conquistato il gradino più alto del podio del concorso indetto da Allfoodsicily.it – così per noi è stato un onore accoglierlo insieme all’onorevole Giusy Savarino ed altri collaboratori di fiducia di Musumeci».

Per i Fratelli Filippo e Giorgio Sorce, che di personaggi famosi ne vedono tanti, è stato bello poter preparare una pizza con su scritto “Benvenuto Presidente”. «Ci ha detto che la nostra pizza era veramente buona – riferiscono – poi con un pizzico di orgoglio ci ha parlato di Militello in Val di Catania, paese di origine del Presidente è dove di recente si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio “Borgo più bello di Sicilia 2022”». Anche questo riconoscimento è stato assegnato dal sito Allfoodsicily.it, che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento in Sicilia per l’organizzazione diContest di vario genere. Va detto che ad Agrigento e provincia c’è un grande fermento sul settore pizzerei, da queste parti, grazie ad una sana e avvincente concorrenza ci sono alcune delle migliori pizzerie dell’Isola.