Covid in provincia di Agrigento, nuova “raffica” di positivi: ben 902

Nessuna nuova vittima, ma accertati altri 902 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 1.592 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 58.793 (1 marzo 2020 – 5 marzo 2022). In totale i guariti sono 51.271. Gli attuali positivi salgono a 7.038, di cui 7.002 in isolamento domiciliare, e 36 ricoverati in ospedale. Nessun paziente si trova in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 14 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale di Agrigento. Complessivamente 484 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 292.809 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 5 marzo 2022 sono 932.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 5 marzo: Agrigento 7.509 (932 attuali contagiati, 6.537 guariti e 40 deceduti); Alessandria della Rocca 285 (14 attuali contagiati, 270 guariti e 1 deceduto); Aragona 848 (101 attuali contagiati, 741 guariti e 6 deceduti); Bivona 305 (76 attuali contagiati, 228 guariti e 1 deceduto); Burgio 245 (17 attuali contagiati, 227 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 228 (6 attuali contagiati, 219 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 407 (30 attuali contagiati, 371 guariti, e 6 deceduti); Camastra 313 (30 attuali contagiati, 278 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 1.032 (104 attuali contagiati, 926 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.558 (213 attuali contagiati, 1.327 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 6.087 (881 attuali contagiati, 5.152 guariti e 54 deceduti); Casteltermini 1.016 (217 attuali contagiati, 793 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 435 (15 attuali contagiati, 414 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 453 (28 attuali contagiati, 421 guariti e 4 deceduti); Cianciana 373 (37 attuali contagiati, 330 guariti e 6 deceduti); Comitini 125 (4 attuali contagiati, e 121 guariti); Favara 5.268 (668 attuali contagiati, 4.572 guariti e 28 deceduti); Grotte 680 (109 attuali contagiati, 568 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 184 (26 attuali contagiati, 157 guariti e 1 deceduto); Licata 5.238 (647 attuali contagiati, 4.554 guariti, 37 deceduti); Lucca Sicula 157 (6 attuali contagiati, 150 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.147 (148 attuali contagiati, 986 guariti e 13 deceduti); Montallegro 277 ( 33 attuali contagiati, 238 guariti e 6 deceduti); Montevago 217 (24 attuali contagiati, 191 guariti e 2 deceduti); Naro 917 (50 attuali contagiati, 855 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 4.032 (500 attuali contagiati, 3.500 guariti e 32 deceduti); Porto Empedocle 2.296 (324 attuali contagiati, 1.956 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 1.061 (157 attuali contagiati, 899 guariti e 5 deceduti); Raffadali 1.797 (205 attuali contagiati, 1.574 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.892 (239 attuali contagiati, 1.639 guariti, 14 deceduti); Realmonte 586 (61 attuali contagiati, 521 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.032 (272 attuali contagiati, 2.729 guariti e 31 deceduti); Sambuca di Sicilia 462 (10 attuali contagiati, 425 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 288 (45 attuali contagiati, 235 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.156 (88 attuali contagiati, 1.063 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 112 (18 attuali contagiati, e 94 guariti); Santa Elisabetta 180 (23 attuali contagiati, 156 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 754 (61 attuali contagiati, 683 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 432 (53 attuali contagiati, 376 guariti e 3 deceduti); Sciacca 4.040 (498 attuali contagiati, 3.501 guariti e 41 deceduti); Siculiana 718 (54 attuali contagiati, 658 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 122 (6 attuali contagiati, 115 guariti e 1 deceduto).

Sono 21 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.