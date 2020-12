Il Presidente Giovanni CiviltÃ : Agrigento ha un nuovo Stemma ed un nuovo Gonfalone

Ora sono stati consumati tutti i passaggi formali. Il nuovo stemma e il nuovo gonfalone sono stati approvati dal Consiglio Comunale di Agrigento. Il nuovo stemma sostituirà il vecchio blasone mai registrato all’Ufficio Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si sanerà così un abuso risalente agli anni del ventennio fascista. La città di Agrigento ha utilizzato, così come appurato dagli Uffici, uno stemma non rispondente a quanto a suo tempo riconosciutole.

Con nota prot. N. 90577, facendo seguito alla nota dell’allora Ufficio Onorificenze e Araldica, il Comune di Agrigento ha inoltrato al Signor Presidente della Repubblica e al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiesta di concessione dello Stemma e del Gonfalone della Città di Agrigento, secondo i bozzetti realizzati dal prof. Sergio Criminisi il cui incarico è stato dato nel 2018 dall’ex Sindaco Firetto, in sostituzione di quelli concessi con decreto del Capo del Governo del 28/11/1941.

Il vecchio stemma realizzato durante il periodo fascista, presente il fascio littorio, simbolo del potere esecutivo dei magistrati romani, era lontano dal vecchio blasone della città di Agrigento rappresentato nel bassorilievo marmoreo conservato presso il Collegio dei Filippini.

Le tre Figure, due maschili ed una femminile, Ceo, Encelado e Fama (della sua personificazione parla Virgilio immaginandola creata dalla Terra dopo Ceo ed Encelado) erano poste, così come rappresentate oggi dall’artista Criminisi, in posizione di maestà. Nell’iconografia Cristiana, la locuzione maestà indica la rappresentazione della figura di Cristo vista frontalmente.

Con l’introduzione del nuovo stemma che richiama a qualsiasi titolo l’identificazione del Comune di Agrigento, in vigore a partire dalla data del 0101/2021, si cancella, afferma il Presidente Giovanni Civiltà, dalla memoria della città di Agrigento un periodo che ha segnato profondamente la vita e la storia e di questo Paese.