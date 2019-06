Il premio “Vincenzo Reale” del Rotary Club di Agrigento a Luigi Birritteri

AGRIGENTO. All’Hotel Baglio della Luna si è svolta la 13esima edizione del premio “Vincenzo Reale”, istituito dal Rotary Club Agrigento in memoria del compianto medico pediatra che fu anche Presidente del Club dal 1975 al 1977. Nel corso della cerimonia è stato conferito il premio alla professionalità al dottor Luigi Birritteri, Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione, con la motivazione: “Per l’alta competenza, l’equilibrio, il rigore morale e la professionalità al servizio dello Stato e della Giustizia”.

Il professor Vincenzo Reale, medico pediatra, dirigente della Divisione di Pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è ricordato da sempre per il suo impegno sociale e, in particolare, per l’approvazione di una legge nazionale in favore dei disabili.

Nel 1973 insieme a Monsignor Angelo Ginex ed a Vittoria Grenci è stato il fondatore di un centro di riabilitazione per disabili psichici, la “Casa della Speranza”, che riunisce anche le famiglie dei ragazzi disabili nella sezione agrigentina dell’Anfass. Presente alla premiazione è stata anche la figlia del professore Reale, Consuelo, che ha rivolto alla platea un saluto e un ringraziamento nel ricordo commosso del proprio padre.