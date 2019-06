Chiosco irregolare a Scala dei Turchi, scatta il sequestro

REALMONTE. La Capitaneria di Porto Empedocle, capitanata da Gennaro Fusco, ha sequestrato un cantiere nei pressi della spiaggia di Scala dei Turchi, a Realmonte. Su un terreno privato sono state in corso delle opere edili per la costruzione di un chiosco in difformità rispetto all’autorizzazione ed al permesso a costruire del Comune, ovvero sarebbero state delle opere in cemento armato, anziché in legno, all’interno della fascia di non edificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia.

La Guardia costiera ha dunque apposto i sigilli al cantiere in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo firmato dalla pubblico ministero Cecilia Baravelli, titolare delle indagini intraprese a seguito di una segnalazione da parte dell’associazione ambientalista “MareAmico” di Agrigento coordinata da Claudio Lombardo.

Ed il comandante della Capitaneria, Gennaro Fusco, afferma: “Esprimiamo apprezzamento per l’attività svolta a tutela di un importante sito di particolare pregio ambientale e paesistico, qual è la Scala dei Turchi. Ringraziamo l’associazione ambientalista MareAmico di Agrigento per lo spunto offerto dalla pertinente segnalazione fatta tempestivamente in ordine ai lavori in corso che hanno fatto registrare una rapida progressione, interrotta opportunamente prima che venissero completate le opere in conglomerato cementizio prive di autorizzazione”.