Il premio “Ugo Re Capriata” è stato assegnato al gruppo folclorico della Serbia , un riconoscimento che assume un valore altamente simbolico nel contesto internazionale attuale. La cerimonia di premiazione si svolta oggi, domenica 16 marzo 2025 , nella splendida cornice della Valle dei Templi di Agrigento, durante l’evento di chiusura del festival.

Nella motivazione si legge: “Stiamo vivendo un momento cruciale, con diverse aree del pianeta investite da guerre e carestie – dichiara la segreteria dell’Assostampa di Agrigento –. Dalla valle dei Templi di Agrigento arriva, ancora una volta, forte un segnale ai grandi della Terra affinché riescano a garantire la pace nel mondo senza arroccarsi su interessi nazionali e, come purtroppo sta accadendo, anche su beceri personalismi. Il premio al gruppo folclorico della Serbia va a un popolo che in un passato non lontano ha vissuto la guerra e ha visto morte e distruzione. Con le sue danze e i suoi canti il gruppo della Serbia dimostra al mondo che c’è una via di speranza e di gioia per superare le brutture e le violenze”

Il premio “Ugo Re Capriata” , istituito nel 1968 dall’Associazione siciliana della stampa di Agrigento , rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi legati al Festival internazionale del folklore nell’ambito della manifestazione Mandorlo in Fiore. Dopo il Tempio d’Oro, è il più antico riconoscimento assegnato durante questo evento culturale che celebra la tradizione, l’arte e il folclore come strumenti di dialogo tra i popoli.

La scelta dell’Assostampa di Agrigento di premiare un gruppo proveniente dalla Serbia è profondamente significativa. Il paese balcanico ha vissuto in prima persona gli orrori della guerra nel recente passato e il riconoscimento assegnato ai suoi artisti rappresenta un tributo alla loro capacità di superare il dolore e trasformarlo in espressione culturale .

Nel comunicato ufficiale, l’Assostampa ha voluto sottolineare l’importanza del premio come un messaggio rivolto ai leader mondiali, affinché si impegnino a costruire la pace mettendo da parte interessi nazionali e personalismi. In un momento in cui diverse aree del mondo sono colpite da guerre e carestie, la cultura diventa un linguaggio universale di speranza e unità.

Il gruppo della Serbia , attraverso le sue danze ei suoi canti, rappresenta un esempio di come la cultura possa superare i traumi del passato e diventare un potente strumento di riscatto. La musica e il ballo, elementi fondamentali della tradizione serba, trasmettono emozioni e raccontano storie che superano i confini geografici e linguistici, trasformandosi in un ponte tra i popoli .

La scelta della Serbia è inoltre un omaggio alla memoria storica: proprio nei Balcani, a cavallo tra il XX e il XXI secolo, si sono consumati conflitti devastanti che hanno segnato generazioni. Oggi, attraverso la cultura, il popolo serbo dimostra al mondo la sua forza nel ricostruire un’identità basata sulla pace e la condivisione.

Il Mandorlo in Fiore ha sempre promosso il dialogo interculturale e il premio “Ugo Re Capriata” ne è un’espressione concreta. La sua istituzione nel 1968 aveva lo scopo di valorizzare i gruppi folcloristici internazionali che portano avanti con passione e dedizione le proprie tradizioni, rendendole accessibili a un pubblico globale.

Il fatto che questo premio sia stato consegnato per la prima volta alla Tunisia , un altro paese dal forte patrimonio culturale, evidenzia come il riconoscimento sia pensato per sottolineare l’ importanza del folclore come patrimonio immateriale dell’umanità.

L’edizione del 2025 del Mandorlo in Fiore lascia un segnale forte e chiaro: la cultura, e in particolare il folclore , ha il potere di unire i popoli, superare le barriere e costruire un futuro migliore. Il premio “Ugo Re Capriata” al gruppo della Serbia non è solo un tributo alla loro arte, ma un invito a guardare oltre le divisioni, riconoscendo nella musica, nella danza e nelle tradizioni popolari un linguaggio comune capace di promuovere la pace e la fratellanza tra le nazioni .

In un mondo segnato da conflitti e tensioni geopolitiche, eventi come il Mandorlo in Fiore ricordano l’importanza della memoria, della speranza e della condivisione. Il riconoscimento assegnato oggi non è solo una celebrazione del passato, ma un auspicio per il futuro: che la cultura possa continuare ad essere un ponte tra i popoli e un faro di luce anche nei momenti più difficili.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp