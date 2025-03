Tra i riconoscimenti più attesi, il Tempio d’Argento è stato assegnato alla Georgia, mentre il Tempio di Bronzo è stato conferito alla Serbia .

A questi si sono aggiunti i premi speciali per le diverse categorie artistiche: l’Ecuador ha ottenuto il riconoscimento per i migliori costumi , il Canada per la migliore musica e la Bulgaria per la miglior danza .

L’assegnazione del Tempio d’Argento alla Georgia sottolinea il valore della sua tradizione folcloristica, caratterizzata da danze acrobatiche, ritmi intensi e una forte espressività corporea. La Georgia è conosciuta per la straordinaria energia delle sue coreografie, che mescola potenza ed eleganza, esaltando l’identità nazionale e il legame con la storia.

Il Tempio di Bronzo alla Serbia conferma il riconoscimento alla cultura balcanica, già premiata con il “Ugo Re Capriata”. Il folclore serbo si distingue per i suoi balli ritmati e per una forte componente corale, che racconta storie di resistenza, speranza e unità. La Serbia, con il suo stile inconfondibile, ha saputo emozionare il pubblico e la giuria, ottenendo un ulteriore prestigioso riconoscimento.

Oltre ai premi principali, sono stati assegnati riconoscimenti specifici che valorizzano aspetti fondamentali dell’arte folcloristica:

L'Ecuador ha ricevuto il premio per i migliori costumi, segno dell'attenzione ai dettagli e della ricchezza cromatica dei loro abiti tradizionali, che raccontano la storia di un paese dalle forti radici indigene e coloniali.

Il Canada ha ottenuto il premio per la migliore musica, un riconoscimento che evidenzia la qualità delle melodie e della loro capacità di trasmettere emozioni profonde, grazie a una fusione tra sonorità moderne e tradizionali.

Bulgaria si è distinta per la miglior danza, premiata per la tecnica raffinata e la capacità di combinare movimenti dinamici con un forte senso di appartenenza culturale.

Le premiazioni dell'edizione 2025 del Mandorlo in Fiore confermano il ruolo dell'evento come punto di incontro tra culture diverse, dove la tradizione diventa un linguaggio universale capace di unire i popoli attraverso l'arte. Il riconoscimento attribuito a Georgia, Serbia, Ecuador, Canada e Bulgaria evidenzia la ricchezza della diversità culturale e l'importanza della sua conservazione e diffusione.

In un contesto globale caratterizzato da tensioni e divisioni, la Sagra del Mandorlo in Fiore continua a dimostrare che la musica, la danza e il folclore sono strumenti di dialogo e di pace , capaci di superare confini e barriere. Le premiazioni di quest’anno non sono solo un tributo all’eccellenza artistica, ma un messaggio di speranza e unità per il futuro.

