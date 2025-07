Caltanissetta, presto l’apertura del ponte San Giuliano: l’Anas annuncia il completamento dei lavori sulla SS640. L’ente ha inoltre assicurato finanziamenti per 2,7 M€ destinati alla stabilizzazione del versante di Monte San Giuliano, e altri 72 M€ per la ricostruzione del vecchio viadotto San Giuliano entro fine anno

CALTANISSETTA – Novità importanti sul fronte della viabilità nissena. Si è svolta oggi, presso il Comune di Caltanissetta, una riunione operativa tra i vertici Anas e l’Amministrazione comunale per fare il punto sui lavori in corso lungo la strada statale 640 degli Scrittori.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Walter Tesauro, l’assessore Oscar Aiello, l’ingegnere Giuseppe Tomasella, e, per Anas, il dirigente responsabile delle nuove opere Luigi Mupo, il coordinatore per l’alta sorveglianza Giuseppe Salviae l’ispettore di cantiere Bartolomeo Mosca.

Tra i temi principali, l’apertura al traffico del ponte ad arco San Giuliano, ultimo tassello per il completamento della SS640 a doppia carreggiata. I lavori sono ormai conclusi e l’inaugurazione è prevista entro il mese di luglio.

Anas ha inoltre comunicato l’imminente completamento dei lavori di riqualificazione di via Borremans. Le opere strutturali sono terminate; restano da eseguire la sovrastruttura stradale e le barriere di protezione. L’intervento sarà concluso entro agosto.

Sul fronte delle opere di compensazione, l’Anas ha confermato la disponibilità di 2,7 milioni di euro per la stabilizzazione del versante in frana del monte San Giuliano, in località bivio La Spia. L’affidamento dei lavori è previsto nei prossimi mesi.

Infine, è stato confermato il finanziamento di 72 milioni di euro per il progetto esecutivo di ricostruzione del viadotto San Giuliano sulla vecchia SS640. Le procedure di gara saranno perfezionate entro la fine dell’anno.

Soddisfazione da parte del sindaco Tesauro, che ha dichiarato:

«Accogliamo con entusiasmo l’imminente completamento di opere strategiche per la nostra città. A partire da agosto, i cittadini potranno beneficiare della nuova viabilità di via Borremans, mentre il rifacimento del viadotto San Giuliano migliorerà sicurezza e collegamenti. La futura circonvallazione tra contrada La Spia e via Santo Spirito rappresenterà un ulteriore passo avanti nella riduzione del traffico urbano. Continueremo a seguire con attenzione l’iter di queste infrastrutture, consapevoli dell’impatto positivo per lo sviluppo di Caltanissetta».

