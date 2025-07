Due anni di bellezza rigenerativa: intervista a Susy Capraro, fondatrice dell’Istituto Nicù

AGRIGENTO – Due anni fa nasceva in via XXV Aprile, ad Agrigento, un luogo che oggi molte donne non considerano più solo un centro estetico, ma una seconda casa. Parliamo dell’Istituto di Estetica Rigenerativa Nicù, creato da Susy Capraro, che in occasione del secondo anniversario ha voluto ringraziare le sue clienti – o meglio, le sue “amiche”, come le chiama lei – con uno sconto speciale e tante emozioni condivise.

L’abbiamo incontrata per una chiacchierata informale, tra sorrisi e progetti futuri.

Susy, il 7 luglio Nicù compie 2 anni. Com’è iniziata questa avventura?

Tutto è nato da un sogno che coltivavo da tempo: creare uno spazio in cui la cura estetica non fosse solo una questione di bellezza esteriore, ma un’esperienza di benessere profondo, capace di rigenerare anche dentro. Due anni fa ho deciso di provarci… e oggi posso dire che è stata la scelta migliore della mia vita.

Cosa rende unico il vostro approccio?

Credo che la forza di Nicù stia nel rapporto umano. Molte clienti sono entrate per un trattamento e sono rimaste per la relazione che si è creata. Qui si ride, si parla, ci si prende cura di sé in un ambiente autentico, rispettoso, accogliente. È un posto dove ci si sente ascoltate, e non è poco.

Come festeggerete questo traguardo?

Dal 7 luglio, per una settimana, abbiamo pensato di regalare un 20% di sconto su tutti i trattamenti. È il nostro modo per dire “grazie” a chi ci ha accompagnato in questo cammino. E ci sarà anche modo di brindare insieme a questi due anni intensi e meravigliosi.

Cosa c’è nel futuro di Nicù?

Stiamo lavorando a nuove proposte rigenerative, ampliando i servizi con tecnologie all’avanguardia e una formazione continua. Ma soprattutto, vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per chi cerca cura, professionalità e calore umano.

Infine, un messaggio alle tue clienti…

Solo uno? (sorride). Grazie di cuore. Per la fiducia, per la costanza, per aver trasformato un’idea in qualcosa di vivo. Ogni momento condiviso in questi due anni è stato speciale. E, come diciamo spesso, siamo solo all’inizio.

📍 Nicù – Istituto di Estetica Rigenerativa

Via XXV Aprile, 96 – Agrigento

📞 3201763207 – 0922663786

🌐 www.nicuestetica.it

📧 [email protected]

📌 Chiuso per ferie dal 14 al 24 agosto – Ma intanto… c’è tempo per festeggiare! 🥂✨

