Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo dichiarato conforme dalla Regione

Una nota positiva ad Agrigento per la gestione delle aree costiere demaniali che ha sempre rappresentato nella disciplina del Progetto urbano un nodo irrisolto. Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo è stato dichiarato conforme dalla Regione Siciliana .Lo scorso19 luglio scorso, l’Assessorato Regionale Territorio Ambiente ha attestato la conformità del piano alle linee guida per la redazione dei piani. Il prossimo passo è l’approvazione in Consiglio Comunale per l’adozione preliminare del Piano a cui seguirà la procedura di valutazione VAS. Il piano individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni in conformità alle vigenti disposizioni. Al Comune di Agrigento passeranno tutte le competenze sul litorale marino. I vecchi piani spiaggia cui era delegato il ruolo di normare le aree, limitandosi a individuare le varie concessioni, non ricercavano alcuna connessione con le realtà urbane e territoriali a cui questi tratti di costa appartenevano. I nuovi Piani di utilizzo del Demanio marittimo possono rappresentare, in questo senso, un’importante occasione, non ancora appieno sfruttata, per la risoluzione della frattura. Si ritiene che la stagione di redazione dei piani, che in Sicilia-per esempio- è stata solo recentemente e in minima parte avviata, rappresenti una fondamentale occasione per avviare un ragionamento complessivo sul rapporto tra costa e sistemi territoriali e urbani.