Fissati i funerali del pensionato, Agostino Fanara, di 73enne, scomparso da Favara nel pomeriggio dello scorso lunedì 9 dicembre, e ritrovato senza vita, nella giornata di venerdì, in contrada “Quattro Fanaiti”, tra i territori di Racalmuto e Milena. Lunedì, 16 dicembre, la comunità di Favara potrà dare l’ultimo saluto all’ex autista del tribunale di Agrigento.

Alle 11 del mattino nella chiesa San Giuseppe Artigiano, si svolgeranno le esequie dello sfortunato favarese. Al termine della Santa Messa, la salma del 73enne sarà trasportata nel cimitero di Piana Traversa.

Il giorno dei funerali, a Favara, sarà lutto cittadino. Il medico legale ha stabilito la morte per cause naturali. L’ipotesi è che il pensionato sia rimasto impantanato con le ruote della vettura in un’area isolata e non sia riuscito a chiedere aiuto. Si presume che il 73enne, dopo essere stato al centro commerciale “Le Vigne” di Castrofilippo per acquistare un giubbotto, sia salito in macchina per rientrare a casa ma si sarebbe perso imboccando una strada sbagliata e finendo in aperta campagna.

