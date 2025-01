Tragico incidente stradale, questa mattina, lungo la Statale 121 sulla Palermo-Agrigento all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Un’auto con cinque giovani si è scontrata con una cisterna. Nell’impatto due giovani morti e tre sono stati portati in ospedale. Uno è gravissimo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco la polizia stradale e i sanitari del 118. Lo scontro è avvenuto attorno alle 6 tra una Seat Leon e un’autocisterna. Nell’impatto sono morti il conducente Ruben Salvatore Ciaccio di 25 anni e Samuele Cusimano di 21 anni. Sono tutti di Villafrati (Palermo).

All’ospedale Civico è stato portato un 27enne in gravissime condizioni. Altri due giovani sono stati condotti al Buccheri La Ferla, uno in codice rosso e l’altro in codice arancione. Illeso il guidatore della cisterna. Indagano i carabinieri della compagnia di Misilmeri.

