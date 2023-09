Le parole di Michele Catanzaro e l’agenda della Festa regionale dell’Unità ad Agrigento

Nel comune in cui alle ultime amministrative non fu presentata alcuna lista con il simbolo del Partito Democratico e attualmente in consiglio comunale non è presente alcun rappresentante del partito, si tiene la Festa regionale dell’Unità. Durante l’evento l’onorevole Michele Catanzaro ha condiviso importanti riflessioni sul futuro del partito. Ha dichiarato: “Siamo un partito che guarda al futuro, alle nuove generazioni, alle quali dobbiamo proporre prospettive, idee concrete e concetti rapidi ma sostanziali. Le nuove generazioni, la prossima classe dirigente di questo paese, hanno un bagaglio di conoscenze molto ampio e tanta voglia di fare. Il nostro ruolo deve essere quello di dimostrare che la politica non è affatto noiosa, ma ha la necessità del loro apporto fondamentale. Per questo ci stiamo aprendo anche alle nuove tecnologie e a un nuovo modo di porgerci e comunicare, anche realizzando una piattaforma che gradualmente diventi la principale infrastruttura organizzativa del PD”.

La festa dell’unità ad Agrigento, ecco le parole dell’onorevole Michele Catanzaro

Il senatore Alberto Losacco ha aggiunto queste parole durante il dibattito sul tema “Democrat-net: il partito verso il futuro”, uno degli incontri con cui si è aperta la Festa regionale dell’Unità presso Villa Bonfiglio ad Agrigento.

Durante l’evento, sono stati affrontati diversi temi chiave, tra cui la situazione nella sanità, la dispersione scolastica, il sistema dei trasporti in Sicilia, i rifiuti, l’acqua pubblica e la necessità di maggiore trasparenza nella gestione degli appalti. I partecipanti hanno discusso anche di sviluppo sostenibile, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del salario minimo e del reddito universale, oltre alle riforme che il governo regionale continua a non presentare.

La Festa regionale dell’Unità ha visto la presenza di numerosi esponenti del PD, tra cui Renzo Bufalino, vice segretario regionale e segretario provinciale di Caltanissetta, Simone Di Paola, segretario provinciale di Agrigento, e Michele Catanzaro, capogruppo PD all’Ars.

Il programma per la giornata successiva prevede ulteriori dibattiti su vari temi, tra cui il ruolo della clinica del dolore e dell’hospice, la sicurezza, l’energia e l’ambiente, la cultura e la bellezza come strumento di riscatto per la Sicilia, e la continuità territoriale nei trasporti. Inoltre, ci sarà un’intervista a Stefano Bonaccini, presidente dell’Assemblea nazionale del PD.

La Festa regionale dell’Unità rappresenta un’importante occasione di discussione e riflessione sul futuro del partito e delle politiche regionali, con un occhio rivolto alle nuove generazioni e alle sfide che il futuro presenta