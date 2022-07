Il Pd lancia la candidatura di Caterina Chinnici

Il Partito Democratico siciliano ha scelto Caterina Chinnici per essere rappresentato alle Primarie per individuare il candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione, ed il candidato è stato presentato ad Agrigento. Al Madison di Realmonte, martedì sera, 12 luglio, un’assemblea provinciale alla presenza, tra gli altri, della stessa Chinnici, del parlamentare regionale Michele Catanzaro, di Simone Di Paola e Giovanna Iacono, rispettivamente segretario e presidente provinciale del PD. Caterina Chinnici sta girando la Sicilia, spiegando le ragioni della sua candidatura e del suo progetto politico. “Io sono profondamente siciliana e vorrei poter mettere le esperienze fatte in questi anni al servizio dei siciliani per portare la Sicilia verso un cambiamento che la valorizzi”, ha detto il candidato alle primarie. “Sosteniamo la candidatura di Caterina Chinnici perché crediamo possa davvero essere l’alternativa a questo governo regionale”, queste le parole del deputato regionale, Michele Catanzaro. L’appuntamento con le primarie è per il prossimo 23 di luglio: “Il nostro partito, unitamente alle altre forze politiche del centro sinistra, è chiamato – dicono Simone Di Paola e Giovanna Iacono– a concorrere alla piena riuscita delle primarie del cosiddetto “campo largo progressista” per la scelta del candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Si tratta di un momento di assoluto rilievo, che affida direttamente ai siciliani e ai nostri iscritti la scelta di chi dovrà rappresentare la bandiera del nostro progetto politico, contrastando la pretesa della destra di tornare a governare e a far danni alla nostra Sicilia.”