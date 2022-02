Il Parco della Valle dei Templi investe su Casa Barbadoro: ecco come sarà la nuova sede del progetto “Diodoros” 

Il Parco della Valle dei Templi apre le porte di Casa Barbadoro: ecco come sarà la nuova sede del progetto “Diodoros”

Immersa nel verde, tra storia, archeologia e natura, Casa Barbadoro è il luogo ideale dove riscoprire il profumo dei mandorli, le albe fresche e il silenzio della campagna agrigentina, riconosciuta nel 2017 dal MIBACT come “migliore espressione del paesaggio italiano”.

Grazie ad un progetto di restauro curato da Salefino, lo studio di ricerca grafica, architettura e design con sede ad Agrigento, l’antica dimora rurale, che si trova nel cuore del Parco, ai piedi del Tempio della Concordia e di quello di Ercole, “entro l’estate” tornerà all’antico splendore.

La Casa diventerà il “quartier generale” di Diodoros, il progetto che nasce nel 2005 per valorizzare il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e agricolo dei 1300 ettari del Parco e rappresenta un percorso attraverso il quale il Parco mira alla valorizzazione delle specie di olivi, viti, pistacchi, mandorli e delle altre varietà tradizionali della frutticoltura siciliana.

“Obiettivo del Parco archeologico – spiega il direttore Roberto Sciarratta – è quello di creare un luogo deputato ad accogliere varie attività legate al paesaggio e all’agricoltura. Non dimentichiamo che la Valle è sia archeologica che paesaggistica – sottolinea – un unicum che troviamo solo in questa area. Attraverso Diodoros narriamo la storia di quel paesaggio e dei 2600 anni che sono dietro a i suoi vigneti, mandorleti, agrumeti ed alla sua immensa macchia mediterranea”.

Il Parco, dicevamo, ha fra i suoi compiti la tutela e la valorizzazione del paesaggio storico della Valle; queste prerogative sono espresse attraverso la realizzazione di due importanti progetti: il progetto Diodoros e il progetto Agri Gentium: Landscape regeneration, nato dalla cooperazione di partner pubblici e soggetti privati.

Casa Barbadoro racconterà con profonda delicatezza e cura questo binomio, tra un passato glorioso ricco di storia ed archeologia ed un futuro nel quale il paesaggio, tutelato dall’articolo 9 della Costituzione, avrà un ruolo sempre più determinante.

Quando si parla di paesaggio culturale si deve guardare, infatti, a un brand di altissimo livello che custodisce siti UNESCO e luoghi di inestimabile valore storico-culturale unici al mondo.

Si tratta, dunque, di un’inversione di tendenza: dall’esproprio generalizzato degli anni Ottanta, che in quell’epoca andava fatto per garantire l’integrità della Valle, oggi siamo passati ad un progetto di recupero del paesaggio.

Altro esempio che sottolinea la capacità di coniugare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale con il recupero della memoria storica di antiche pratiche produttive è il progetto Agri Gentium che ha l’obiettivo di affidare in concessione i terreni demaniali con tre diverse finalità: la realizzazione di orti sociali; la destinazione di aree agricole per il reinserimento in ambito sociale di persone svantaggiate e il recupero/salvaguardia della biodiversità del territorio attraverso la valorizzazione della memoria dei processi produttivi tradizionali.

Nel 2017 il progetto “Agri Gentium: landscape regeneration” ha vinto il Premio Paesaggio Italiano nella prima edizione della Giornata del Paesaggio istituita dal MIBAC e, candidato a rappresentare l’Italia per il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 2017-2018, ha ricevuto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa una menzione speciale per “Lo sviluppo sostenibile e l’integrazione sociale”, entrando a far parte a pieno titolo dell’Alleanza del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.

