Distrutta da incendio auto di ausiliario del traffico

Distrutta da un incendio un’autovettura di proprietà di un un trentacinquenne, canicattinese, ausiliario del traffico, al Comune di Canicattì. E’ successo nel primo pomeriggio di domenica, quando il fuoco ha avvolto una Mercedes classe C, che si trovava parcheggiata, dalle parti di via Sandro Pertini, all’angolo di via Giudice Saetta, una strada centrale dell’abitato di Canicattì.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. In poco tempo è stata completata l’opera di spegnimento. La vettura è stata completamente devastata e ridotta a carcassa. I vigili del fuoco, e i carabinieri della Compagnia di Canicattì, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio.

Con il passare delle ore, prende sempre più corpo l’ipotesi investigativa dell’attentato incendiario. Anche se in mancanza di certezze resta in piedi il fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico del mezzo. I militari dell’Arma avrebbero già verificato l’eventuale presenza di telecamere di impianti di videosorveglianza pubbliche, e private, nella zona teatro dell’evento.