Uno dei problemi che Agrigento ha, sono le solite pecore nere, coloro che pensano che la segnaletica stradale sia un optional. Si parcheggia dove capita, anche nei posti riservati ai ciclomotori. Proprio stamattina, un’auto ha parcheggiato negli spazi per le moto e, durante la manovra, non solo ha buttato a terra uno scooter causando danni, ma il colpevole si è pure dato alla fuga. Per fortuna nessuno si è fatto male e a fornire qualche prova ci ha pensato un passante che ha scattato qualche foto della scena. Al proprietario del mezzo rimane un bel danno, oltre che tanta rabbia.

Questi soliti furbetti, approfittando del fatto che la Polizia municipale, purtroppo, non può essere ovunque, parcheggiano ovunque e a caso, sui marciapiedi, nei posti per i disabili o bloccando anche i passi carrabili. Ogni tanto qualcuno viene multato, ma a loro discolpa arrancano la solita scusa: “non ci sono parcheggi”. La verità è che si è troppo abituati ad uscire all’ultimo momento sperando di poter arrivare con l’auto proprio davanti la destinazione e soprattutto, fino alla porta di casa. Fare due passi per parcheggiare un po’ più distante e rispettare così la città e gli altri è ormai una pratica poco conosciuta.

Occorre anche precisare che non sono molte le persone che fanno questi disastri, ma bastano per far apparire Agrigento come una città anarchica.