Per la prima volta, dopo 54 anni dal terremoto, gli agricoltori della valle del Belice provano a mettere insieme le loro forze per affrontare meglio i mercati. Con questi auspici è nato il Club degli Agricoltori della Valle del Belìce che mette insieme i coltivatori di questa porzione di Sicilia, a cavallo fra le province di Agrigento, Trapani e Palermo, con l’obiettivo di garantire qualità uniforme delle produzioni, assistenza scientifica nella cura dei terreni e nelle coltivazioni.

Alla presenza di Howard Schultz, fondatore di Starbucks, si è svolta la cerimonia di insediamento del direttivo del Club che mette insieme un vastissimo territorio: su 30.155,14 ettari di terreni coltivati (dato al 2020), 10.158,8 ettari sono coperti di uliveti, dove la fa da protagonista la cultivar Nocellara del Belìce, venduta come oliva da mensa e per olio extra vergine d’oliva. Nunzio Calissene, 33 anni, di Partanna è stato nominato Presidente del Club. Un agricoltore giovanissimo che, sull’esempio dell’esperienza del padre, ha scelto di rimanere in Sicilia a coltivare la terra. Vice presidente del Club è Adriano Parisi Asaro, dentista con la passione per l’agricoltura.

«Voi avete il miglior olio del mondo e dovete raccontare il vostro impegno e la vostra passione». Lo ha detto alla platea di agricoltori Howard Schultz, fondatore di Starbucks, che ha raccontato l’esperienza dei Club e delle Farm di Starbucks nei paesi produttori di caffè. «Questo non è un Club Starbucks – ha puntualizzato Schultz – ma un’esperienza che vi permetterà di condividere idee e buone pratiche.” Schultz ha annunciato che tornerà nella Valle del Belìce a novembre per la campagna di raccolta delle olive.