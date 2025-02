Un riconoscimento importante per Sciacca

Sciacca si conferma una delle eccellenze italiane nel turismo cooperativo grazie al Museo Diffuso dei 5 Sensi , che ha raggiunto la finale del Premio BITAC 2025 . Questo riconoscimento arriva dopo anni di impegno e innovazione nel settore del turismo esperienziale e sostenibile. Anna Salvagio, responsabile della progettazione del progetto, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, sottolineando come la perseveranza e il lavoro di squadra hanno portato a un traguardo significativo.

Essere finalisti a un premio di tale importanza non è solo una conferma del valore dell’iniziativa, ma rappresenta un segnale tangibile che Sciacca sta emergendo come destinazione di riferimento nel turismo esperienziale . La BITAC, ovvero la Borsa Italiana del Turismo Associativo e Cooperativo, è un evento di rilievo nazionale che premia le migliori realtà innovative e sostenibili nel settore turistico.

Il Percorso di Crescita del Museo Diffuso

Il Museo Diffuso dei 5 Sensi è un progetto nato con l’obiettivo di valorizzare il territorio di Sciacca attraverso un’offerta turistica innovativa e coinvolgente. Il concetto di museo diffuso si basa sull’idea di rendere l’intera città un’esperienza sensoriale , in cui i visitatori possono vivere la storia, la cultura e le tradizioni locali attraverso tutti e cinque i sensi.

Grazie alla collaborazione con artigiani, produttori locali e guide turistiche, il progetto offre un’esperienza autentica che si distacca dal turismo tradizionale. Il visitatore viene coinvolto attivamente nella scoperta della città, attraverso percorsi sensoriali che includono degustazioni enogastronomiche, laboratori artistici e artigianali, esplorazioni culturali e naturalistiche.

L’Evento Finale e le Prospettive Future

La fase finale del Premio BITAC 2025 si terrà il 20 febbraio presso il Complesso del Monte Frumentario ad Assisi . Qui, il Museo Diffuso dei 5 Sensi avrà l’opportunità di presentare il proprio progetto attraverso un pitch davanti alla giuria , che valuterà i finalisti prima della premiazione ufficiale.

L’obiettivo di questa partecipazione è duplice: da un lato, ottenere un riconoscimento per il lavoro svolto e, dall’altro, attrarre nuovi investimenti e collaborazioni per ampliare l’offerta turistica di Sciacca. Il modello del museo diffuso si pone, infatti, come un’esperienza replicabile in altre città che vogliono valorizzare il proprio patrimonio culturale in modo sostenibile e innovativo.

Conclusione

L’inserimento del Museo Diffuso dei 5 Sensi tra i finalisti del Premio BITAC 2025 è un risultato straordinario per Sciacca e per tutto il settore del turismo cooperativo. Questo riconoscimento non solo premia il lavoro svolto fino a oggi, ma apre nuove possibilità di crescita e sviluppo per la città, rafforzando il suo posizionamento come una delle mete più innovative del panorama turistico italiano.

La comunità locale guarda con entusiasmo alla finale del premio, nella speranza che questo traguardo possa essere un punto di partenza per ulteriori successi nel turismo sostenibile ed esperienziale.

