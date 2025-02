Il Coro Santa Cecilia di Agrigento si prepara a incantare il pubblico con il concerto intitolato “Sanctus”, in programma giovedì 20 febbraio alle ore 19:00 presso la storica Chiesa di Santa Maria dei Greci . Questo evento si inserisce nel contesto del Festival musicale per il Giubileo e delle celebrazioni per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, rappresentando un momento significativo per la comunità locale e per gli appassionati di musica sacra.

La scelta della Chiesa di Santa Maria dei Greci come location per il concerto non è casuale. Questo luogo sacro, ricco di storia e arte medievale, offre una cornice suggestiva che amplifica l’esperienza musicale, creando un connubio perfetto tra architettura e melodia. Il coro, diretto dal Maestro Emanuele Di Bella, proporrà un repertorio che celebra la tradizione della musica sacra, esaltando lo spirito umano attraverso esecuzioni di brani classici e contemporanei.

Il Coro Santa Cecilia , fondato con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e valorizzare i talenti locali, ha una storia ricca di partecipazioni a eventi di rilievo. Tra le esperienze più significative, spicca la partecipazione alla Santa Messa dell’Epifania in Vaticano, un’occasione che ha permesso al coro di esibirsi in uno dei contesti più prestigiosi a livello internazionale. Inoltre, l’impegno nella rassegna ” Nativitas ” testimonia la dedizione del coro nella diffusione della musica sacra e nella valorizzazione delle tradizioni natalizie.

In vista delle celebrazioni per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, il coro ha avviato iniziative per potenziare il proprio organico, organizzando audizioni per nuovi coristi. Questa apertura verso nuovi talenti non solo arricchisce la formazione musicale, ma rappresenta anche un’opportunità per i cittadini di Agrigento e delle zone limitrofe di contribuire attivamente alla vita culturale della città.

La musica corale, e in particolare quella sacra, svolge un ruolo fondamentale nella conservazione e nella promozione del patrimonio culturale di una comunità. In un’epoca in cui le forme d’arte tradizionali rischiano di essere messe in secondo piano, l’impegno del Coro Santa Cecilia rappresenta un esempio virtuoso di come la passione e la dedizione possono mantenere viva una tradizione e, al contempo, innovarla. La capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo, unita alla ricerca costante di eccellenza artistica, contribuisce in modo significativo alla crescita culturale e sociale di Agrigento.

L’ingresso al concerto “Sanctus” è libero, un invito aperto a tutti coloro che desiderano immergersi in un’esperienza musicale di alto livello e condividere un momento di elevazione spirituale e culturale. La partecipazione a eventi come questo non solo arricchisce il bagaglio culturale individuale, ma rafforza anche il senso di comunità e appartenenza, elementi essenziali per il tessuto sociale di una città in continua evoluzione.

Il Concerto del Coro Santa Cecilia di Agrigento rappresenta un appuntamento imperdibile nel calendario degli eventi culturali della città. È un’occasione per celebrare la musica sacra, valorizzare il patrimonio artistico locale e sostenere una realtà musicale che, con impegno e passione, contribuisce a mantenere viva la tradizione corale nel panorama culturale siciliano.

