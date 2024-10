Il prossimo sabato 19 ottobre, il Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” di Palermo, istituzione museale di grande prestigio in Sicilia, si prepara ad ospitare un evento unico. In collaborazione con l’Associazione Donne del Vino Sicilia, guidata da Roberta Urso, il museo accoglierà il pubblico per “100 donne raccontano il vino tra arte, cultura e bellezza”.

Questo evento, patrocinato dalla Presidenza della Regione Siciliana, dall’Assessorato regionale Agricoltura e Pesca mediterranea, dall’Assessorato regionale Beni Culturali ed Identità Siciliana, e dal Comune di Palermo, rappresenta il primo grande evento di rilevanza regionale organizzato in Sicilia dall’Associazione Nazionale “le Donne del Vino”.

Secondo Francesco Scarpinato, assessore regionale Beni Culturali ed Identità Siciliana, l’organizzazione di questo evento nel Museo Archeologico Salinas è un’opportunità unica per collegare il pubblico alla ricchezza culturale e storica della Sicilia. Il vino, simbolo autentico dell’identità siciliana, diventa uno strumento potente per narrare la storia del territorio, valorizzando le sue tradizioni millenarie. In questo contesto prestigioso, il dialogo tra arte, storia e enologia offre un’esperienza sensoriale e intellettuale che celebra l’eccellenza del vino siciliano e il suo profondo legame con la terra.

Il Museo Archeologico “A. Salinas”, con la sua collezione di oltre 6000 pezzi che documentano le diverse civiltà dell’Isola, aprirà le sue porte dalle 12:00 in avanti, accogliendo appassionati del vino e visitatori per un affascinante viaggio nel tempo tra le sue sale, in un evento che celebra l’espressione femminile del “continente” vitivinicolo siciliano.