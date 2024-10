Agrigento, con il Colle di Girgenti, la Costa del Mito, i Monti Sicani e i piccoli borghi dell’entroterra, è al centro dell’attenzione al TTG Travel Experience di Rimini, il principale evento italiano dedicato alla promozione turistica. All’interno dello stand Sicilia, il desk della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi ha registrato grande interesse per queste mete, simboli di un turismo autentico e sempre più ricercato.

Il TTG, giunto alla sessantesima edizione, rappresenta un’occasione unica per gli operatori del settore di incontrarsi e pianificare nuove collaborazioni, un’opportunità preziosa per dare visibilità alle eccellenze agrigentine. Durante l’incontro dedicato alle Capitali della Cultura Pesaro, Agrigento e L’Aquila, il sindaco di Agrigento e presidente della DMO, Francesco Miccichè, ha sottolineato l’importanza strategica della manifestazione, mentre il segretario generale di CNA, Otello Gregorini, ha chiuso i lavori, valorizzando le prospettive di crescita condivisa tra le città coinvolte.

In occasione della conferenza stampa, l’Assessore al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata, ha posto l’accento sul valore della presenza della Sicilia al TTG, con il direttore della DMO, Vincenzo Camilleri, che ha elogiato Agrigento come meta turistica internazionale. Le immagini della città, Capitale Italiana della Cultura 2025, hanno incantato i partecipanti, mostrando un territorio ricco di bellezze naturali, cultura e storia.

“Il TTG di Rimini – ha dichiarato Miccichè – non è solo una vetrina internazionale, ma un’occasione per delineare un modello di sviluppo sostenibile, in sinergia con l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.”

Agrigento, forte del titolo di Capitale della Cultura, è pronta a consolidare la sua posizione tra le destinazioni turistiche di maggior richiamo, puntando su un’offerta variegata e strutturata, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo.