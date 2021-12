Il Monumento ai Caduti risplende di nuova luce

Luci che incrociano l’acqua per contribuire, nelle ore serali, a rendere la fontana di Villa Bonfiglio una visione decisamente suggestiva. Domani pomeriggio, 7 dicembre, alle 17:30, è prevista l’inaugurazione di quello che può definirsi un restyling della fontana e del monumento ai caduti nella storica Villa di Agrigento. Un progetto che ha l’obiettivo di mettere in risalto la complessità e l’imponenza del monumento, oltre che di esaltarne alcuni dettagli. Il colpo d’occhio, da indiscrezioni, pare che sarà notevole e non mancherà di richiamare l’attenzione dei cittadini. Inoltre, saranno installate in una bacheca foto storiche della Villa Bonfiglio. Recuperare la fontana era uno degli obiettivi del sindaco, Franco Micciché.

Dal viale della Vittoria ci si sposterà in piazza Stazione per accendere le luci dell’albero di Natale, un cipresso, che deriva dal diboscamento selettivo che ogni anno la forestale è costretta a fare, donato dal sindaco in collaborazione con alcuni sponsor. Sarà adornato con tre chilometri di luci che il primo cittadino vuole regalare alla città.