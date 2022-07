Il Mito nella Valle dei Templi: presentato il cartellone degli spettacoli. Il Volo live in concert apre il sipario il 28 luglio

Nella superba cornice di Villa Athena Farm di Agrigento è stato presentato ieri pomeriggio, nel corso di una partecipata conferenza stampa alla presenza, tra gli altri , del presidente della Fondazione Teatro Valle dei Templi, Enzo Bellavia, del presidente della Fondazione Pirandello, Salvo Presta e in videocall il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, il Festival il Mito nella Valle dei Templi. Giunta alla sua sedicesima edizione, la manifestazione, che quest’anno si terra a Piano San Gregorio, alle spalle del maestoso Tempio della Concordia, è diventata una delle grandi manifestazioni della Sicilia, in termini di numeri e di prestigio. Nel tempo, infatti, ha promosso eventi di qualità e spessore con artisti e spettacoli di livello internazionale, offrendo un prodotto unico e singolare in cui si è potuto apprezzare “lo spettacolo nello spettacolo” grazie ad uno scenario naturale di indiscusso valore, che ha consentito al pubblico di poter godere anche delle magnificenze dei suoi siti archeologici respirando l’atmosfera delle grandi civiltà classiche greco-romane che hanno reso straordinaria la storia della Sicilia e di Agrigento in particolare.

“La denominazione non è casuale – afferma il patron Enzo Bellavia – perché il proposito è quello che dal 1999 ad oggi ha animato e anima la manifestazione che, con programmazioni ogni anno sempre più ambiziose, ha fatto si che Agrigento diventasse il terzo polo in Sicilia per eventi di prestigio”.

Ad alzare il sipario, il prossimo 28 luglio, un grande ritorno: Il Volo Live in concert. Intervenuto anche Piero Barone che ha detto: “Abbiamo cantato in tutti i più grandi teatri del mondo, ma esibirmi nella Valle dei Templi rappresenta per me un motivo di vanto e di orgoglio. Qui ho mosso i miei primi passi, nutrendomi dei valori e della cultura della mia terra, vero humus vitale che ogni giorno mi da la carica per condividere e trasmettere il nostro messaggio di Concordia e Pace in tutto il mondo”. Il 21 agosto, per la prima volta in Sicilia, il grande ensemble del capolavoro “Atom Heart Mother”, concerto evento dei Pink Floyd Legend che dal 2012 sono i soli a portare in tour la versione integrale di Atom seguendo la partitura originale di Ron Geesin.

Il 24 Agosto la grande lirica: Aida di Giuseppe Verdi con l’orchestra della citta’ di Ferrara e il Coro lirico Mediterraneo. Si prosegue il 25 Agosto con Capo Plaza Summer 2022, uno dei trapper più amati in Italia.

Il 27 Agosto con Tommaso Paradiso, Tommy Summer Tour 2022.

Il 1 Settembre Elisa con Back To The Future: live tour.

Il 3 Settembre arriverà Irama “Live 2022”, il 9 settembre il tour di Coez, il 10 settembre Drusilla Foer con Elegantissima Estate.

Infine, il 17-18 Settembre Eros Ramazzotti con World Tour Première.