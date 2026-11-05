Un’azione fulminea e chirurgica che va ben oltre il semplice vandalismo. La notte scorsa, in una traversa del centralissimo Viale della Vittoria a Canicattì, ignoti hanno preso di mira la Jeep di un operaio venticinquenne del posto. I malviventi hanno infranto il lunotto posteriore e, con attrezzi specifici e precisione millimetrica, hanno smontato e portato via esclusivamente le portiere del veicolo, lasciando l’abitacolo intatto ma completamente esposto.

La dinamica del furto solleva forti sospetti tra gli inquirenti: sebbene il mercato nero dei ricambi resti un’ipotesi, le modalità del raid fanno temere un avvertimento o una ritorsione mirata. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia locale, che hanno già eseguito i rilievi scientifici sul mezzo e stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Sotto la lente dei militari c’è anche la vita privata del giovane, per verificare l’esistenza di recenti dissidi o minacce.

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