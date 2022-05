Il metaverso e le possibilità economiche che nasconde

. Le tecnologie blockchain e crittografiche forniscono il meccanismo per lo scambio di valore, l’identità, il monitoraggio e la proprietà digitale. Le blockchain forniscono un registro decentralizzato per tutte le transazioni tra le parti interessate in una classica rete peer-to-peer. Questa tecnologia fornisce le capacità sottostanti per consentire lo scambio di valore tramite criptovalute e la creazione di risorse digitali come token non fungibili (NFT) e monete. Le aziende possono aspettarsi che gli spazi del metaverso abbiano ciascuno le proprie versioni di scambio di valore. Lo scambio di valore tra criptovalute, anche scambiate in piattaforme come

, valute legali, monete del mondo virtuale e persino programmi fedeltà emergerà come la norma quando il mondo fisico e quello digitale si scontrano.