Ha fatto il suo esordio in stagione la centrale italo-brasiliana Camilla Macedo, che ha ottenuto il tesseramento poche ore prima della partita. In campo dall’inizio anche l’altra brasiliana, la schiacciatrice Jaqueline Do Nascimento, pienamente recuperata dall’infortunio muscolare. Poi hanno giocato e bene, Baruffi in regia, Biccheri opposto, Cammisa martello ricevitore, Composto centrale (migliore realizzatrice con 18 punti) e Marangon libero.