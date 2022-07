Il Marsala volley da il benvenuto a Serena Moneta. schiacciatrice classe 1990, ex Seap Dalli Cardillo Aragona. “Sono contentissima, era quello che mi ci voleva- dice Moneta-. In qualche modo avevo promesso e affermato che sarei tornata in Sicilia a giocare e ci sono riuscita, in quanto sono diretta in un luogo meraviglioso.”